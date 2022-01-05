Смертельное ДТП в Ивацевичском районе: подозреваемый гражданин Польши пытался покинуть Беларусь

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Брестской области расследуется уголовное дело, возбужденное по ч.3 ст.317 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия в Ивацевичском районе, сообщил официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области Роман Зармаев.

По данным следствия, вечером 30 декабря 22-летний гражданин Польши, управляя автопоездом двигался по трассе "Брест-Минск-Граница РФ". На 160-м км автодороги при перестроении автопоезда в левую крайнюю полосу движения произошло столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Lada Granta под управлением 29-летней жительницы Жабинки.

В результате ДТП находившиеся в легковом автомобиле в качестве пассажиров 31-летняя и 35-летняя жительницы Бреста от полученных телесных повреждений погибли на месте.

Управлявший автопоездом гражданин Польши и водитель легкового автомобиля признаны подозреваемыми по уголовному делу.

В целях обеспечения предусмотренного законом порядка предварительного расследования 31 декабря гражданину Польши объявлено постановление о применении к нему меры процессуального принуждения в виде временного ограничения права на выезд из Республики Беларусь. Несмотря на это, пытаясь скрыться от органа уголовного преследования, он предпринял попытку выехать из Беларуси в Республику Польша, однако был задержан на территории международного автодорожного пункта пропуска "Брест" и передан правоохранителям.

По уголовному делу допрошены свидетели, назначены автотехническая, трасологическая и судебно-медицинская экспертизы, а также проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.-0-

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