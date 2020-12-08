Смертельное ДТП в Полоцком районе: водителя, которая скрылась с места аварии, нашли

8 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Менее суток понадобилось правоохранителям, чтобы установить личность подозреваемой в совершении ДТП, в котором погибла пешеход, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Как сообщалось, авария произошла утром 7 декабря. На дороге между Полоцком и Новополоцком была сбита 40-летняя жительница города нефтяников. После аварии автомобиль скрылся, а на пострадавшую, которая лежала на проезжей части, наехала легковушка. За рулем иномарки находился 24-летний полочанин. Мужчина вызвал на место происшествия правоохранителей.

"Сыщиками совместно с коллегами из Госавтоинспекции начался поиск автомобиля и его водителя. В восьми районах области и Новополоцке был введен план "Перехват". Активно отрабатывалась дворовая территория, а также стоянки и другие места парковок. В результате в поле зрения милиционеров попал Peugeot 306, который находился возле одной из новополоцких поликлиник. Иномарка с поврежденным лобовым стеклом и кузовом принадлежала 51-летней гардеробщице медучреждения", - отметили в УВД.

Женщина призналась, что это она сбила человека, когда ехала на работу. Сбив пешехода, водитель испугалась и скрылась с места трагедии. Следователями возбуждено уголовное дело.-0-