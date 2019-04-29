Смертельное ДТП в Витебском районе: подросток взял мотокультиватор без спроса

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели 17-летнего юноши, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете Беларуси.
"Предварительно установлено, что в ночь с 27 на 28 апреля подросток, управляя мотокультиватором с самодельным прицепом, двигался по улице Центральной агрогородка Курино, не справился с управлением, наехал на бордюр и опрокинулся. В результате он получил телесные повреждения, от которых погиб на месте происшествия", - рассказали в СК.
Установлено, что мотокультиватор принадлежит другому человеку, подросток взял технику без спроса.
Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Опрашиваются родственники погибшего. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-
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