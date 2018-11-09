Смертельное ДТП в Жодино: у водителя выявили 4,2 промилле алкоголя

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло 18 августа в Жодино, передано в прокуратуру для направления в суд, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Следствие установило, что ночью 26-летний мужчина с 18-летней знакомой в автомобиле "Фольксваген" возле дома распивал спиртное, а под утро поехал кататься по городу. Приближаясь к перекрестку с ул.50 лет Октября на скорости около 83 км/ч при разрешенной 50 км/ч, столкнулся с полуприцепом грузовика МАЗ. После удара легковушку отбросило на полосу встречного движения, где ехала "Рено".
В результате аварии находившаяся на переднем сиденье автомобиля "Фольксваген" девушка от телесных повреждений скончалась на месте.
"Водитель имел реальную возможность заблаговременно наблюдать остановившиеся перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора попутные транспортные средства. Медицинское освидетельствование показало, что у него зафиксировано 4,2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе", - отметили в Следственном комитете.
Проведена работа со свидетелями и обвиняемым, получены заключения судебно-медицинской, автотехнических экспертиз. Действия водителя квалифицированы по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-
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