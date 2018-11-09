Смертельное ДТП в Жодино: у водителя выявили 4,2 промилле алкоголя

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло 18 августа в Жодино, передано в прокуратуру для направления в суд, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Предъявлено обвинение водителю легковушки, врезавшейся в грузовик в Жодино Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Обвиняемый заключен под стражу.

Следствие установило, что ночью 26-летний мужчина с 18-летней знакомой в автомобиле "Фольксваген" возле дома распивал спиртное, а под утро поехал кататься по городу. Приближаясь к перекрестку с ул.50 лет Октября на скорости около 83 км/ч при разрешенной 50 км/ч, столкнулся с полуприцепом грузовика МАЗ. После удара легковушку отбросило на полосу встречного движения, где ехала "Рено".

В результате аварии находившаяся на переднем сиденье автомобиля "Фольксваген" девушка от телесных повреждений скончалась на месте.

В Жодино пьяный водитель врезался в грузовик Авария произошла сегодня утром в райцентре на пересечении улицы 50 лет Октября с дорогой Р-53.

"Водитель имел реальную возможность заблаговременно наблюдать остановившиеся перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора попутные транспортные средства. Медицинское освидетельствование показало, что у него зафиксировано 4,2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе", - отметили в Следственном комитете.

Проведена работа со свидетелями и обвиняемым, получены заключения судебно-медицинской, автотехнических экспертиз. Действия водителя квалифицированы по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-

Фото УСК по Минской области