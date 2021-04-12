Сморгонские пограничники задержали троих нарушителей из Шри-Ланки

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане Шри-Ланки пытались незаконно попасть в Литву. В полукилометре от государственной границы сморгонские пограничники задержали троих нарушителей. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 апреля. На погранзаставу "Молодечненская" поступила информация о сработке сигнализационного комплекса. Тревожная группа незамедлительно приступила к поиску неизвестных. С помощью служебной собаки пограничники обнаружили следы нарушителей. Вскоре пограннаряд задержал троих молодых людей, у которых не оказалось документов. Парни представились гражданами Шри-Ланки и признались, что направлялись в страны ЕС за лучшей жизнью", - рассказали в ГПК.

В отношении нарушителей начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы, нарушение правил пребывания и пограничного режима. За данные правонарушения предусмотрены штраф до Br2900 и депортация.-0-