Снаряд военных лет обнаружили на территории детского сада в Мозыре

25 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре в песке для детских площадок нашли артиллерийский снаряд, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД Гомельского облисполкома.

Днем 24 июля об опасной находке в милицию сообщил мужчина, задействованный на строительных работах в детском саду. Он рассказал, что в песке, привезенном для наполнения песочниц, увидел предмет, похожий на снаряд.

"На месте происшествия работали сотрудники милиции. 12 работников дошкольного учреждения были эвакуированы. Детей в детском саду не было", - рассказали в УВД.

Саперы войсковой части 5525 внутренних войск МВД установили, что вместе с песком был привезен 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

Опасный предмет обезврежен на специальном полигоне.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома