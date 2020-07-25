Снаряд военных лет обнаружили на территории детского сада в Мозыре

25 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре в песке для детских площадок нашли артиллерийский снаряд, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД Гомельского облисполкома.
Днем 24 июля об опасной находке в милицию сообщил мужчина, задействованный на строительных работах в детском саду. Он рассказал, что в песке, привезенном для наполнения песочниц, увидел предмет, похожий на снаряд.
"На месте происшествия работали сотрудники милиции. 12 работников дошкольного учреждения были эвакуированы. Детей в детском саду не было", - рассказали в УВД.
Саперы войсковой части 5525 внутренних войск МВД установили, что вместе с песком был привезен 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.
Опасный предмет обезврежен на специальном полигоне.-0-
Фото УВД Гомельского облисполкома