Снаряд времен войны нашли при полевых работах в Кобринском районе

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле деревни Залесье в Кобринском районе нашли снаряд, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Кобринского РОВД. Правоохранителям рассказали, что во время полевых работ был обнаружен металлический объект, напоминающий военный снаряд. Незамедлительно на место выехали сотрудники районного отдела и саперно-пиротехническая группа.

По оценке специалистов, артиллерийский снаряд относится к арсеналу времен Великой Отечественной войны.

В настоящее время боеприпас уничтожен. При обследовании прилегающей территории других взрывных устройств не найдено.

УВД напоминает: если вы обнаружили боеприпасы, сохранившиеся с военных времен, незамедлительно сообщайте в милицию и ни в коем случае не прикасайтесь к ним. Самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.-0-