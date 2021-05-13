Снаряд времен ВОВ обнаружен в Барановичском районе

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе обнаружен снаряд, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

"В милицию поступило сообщение о том, что вблизи деревни Кутовщина обнаружен металлический объект, напоминающий боеприпас времен войны. Мужчина, собирая хворост в лесу, наткнулся на снаряд, который лежал в земле. Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники районного отдела и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Для безопасности территорию, где обнаружен боеприпас, оперативно перекрыли", - рассказали в УВД.

Во время обследования местности военнослужащие других взрывных устройств не обнаружили. По оценке специалистов, артиллерийский снаряд 152 мм относится к арсеналу времен Великой Отечественной войны.

В настоящее время боеприпас уничтожен.

"УВД напоминает: если вы обнаружили боеприпасы, сохранившиеся с военных времен, незамедлительно сообщайте в милицию и ни в коем случае не прикасайтесь к ним. Помните, что самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям", - добавили правоохранители.-0-