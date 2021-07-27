Снаряды времен войны нашли на территории школы в Барановичском районе

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во дворе школы в агрогородке Русино сегодня обнаружили 80 немецких снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом информирует газета "Наш край", сообщает БЕЛТА.

На территории учреждения образования работники ЖКХ проводили земляные работы для последующей укладки труб теплотрассы. Внезапно из ковша экскаватора посыпались металлические предметы, внешне похожие на снаряды. Работы приостановили и позвонили в милицию.

Фото nashkraj.by

К месту происшествия прибыли сотрудники милиции, специалисты саперно-пиротехнической группы войсковой части №7404, а также спасатели. Саперы нашли в земле 80 20-миллиметровых снарядов, которые во времена войны использовались для немецких пушек Flak.

"Снаряды обнаружили буквально в нескольких метрах от школьного крыльца, где каждый год собираются ученики в начале и конце учебного года. Так что можно сказать, школьные линейки на минном поле проводились, - рассказал председатель Великолукского сельсовета Сергей Палитаев. - Самое интересное, что боеприпасы были зарыты совсем неглубоко, всего около полуметра. Так что странно, что до сих пор их никто не обнаружил".

Все снаряды изъяли саперы для последующего уничтожения.-0-