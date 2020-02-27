Снаряды времен войны обнаружили в Бобруйском районе

27 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Снаряды времен Великой Отечественной войны были обнаружены в Бобруйском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
На берегу озера неподалеку от деревни Дубовка Бобруйского района мужчина нашел подозрительные металлические предметы и обратился в РОВД. Сотрудники милиции и военнослужащие саперно-пиротехнической группы обнаружили два снаряда - артиллерийский и противотанковый.
Подобное сообщение несколькими днями ранее поступило в Бобруйский РОВД от диспетчера местной дистанции пути Могилевского отделения Белорусской железной дороги. В трех метрах от железнодорожных путей вблизи дороги Бобруйск - Глуск и поворота на поселок Туголица был замечен предмет, похожий на снаряд. Впоследствии сотрудники милиции и саперы в указанном месте обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны.
Специалисты вывезли снаряды на специальный полигон и уничтожили их.-0-