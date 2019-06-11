Снаряды времен ВОВ нашли возле пляжа в Орше

11 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Во время подготовки к летнему сезону работники оршанского ОСВОДа обнаружили в Днепре напротив городского пляжа снаряды, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.
Саперы группы разминирования в/ч 52287 обследовали дно водоема. Они достали семь артиллерийских снарядов калибра 75 мм и 152 мм, минометную мину и гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Опасные находки были уничтожены.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3504 BYN
|2.34 BYN
|2.348 BYN
|USD
|2.0805 BYN
|2.069 BYN
|2.075 BYN
|RUB
|3.2125 BYN
|3.205 BYN
|3.215 BYN