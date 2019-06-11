Снаряды времен ВОВ нашли возле пляжа в Орше

11 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Во время подготовки к летнему сезону работники оршанского ОСВОДа обнаружили в Днепре напротив городского пляжа снаряды, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Саперы группы разминирования в/ч 52287 обследовали дно водоема. Они достали семь артиллерийских снарядов калибра 75 мм и 152 мм, минометную мину и гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Опасные находки были уничтожены.-0-