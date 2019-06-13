Снявшая с чужих карточек деньги женщина после видео в интернете сама пришла в милицию

13 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно женщина, которая расплачивалась чужой карточкой и засветилась на видео в интернете, сама пришла в милицию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Местная милиция 12 июня попросила горожан помочь отыскать мужчину и женщину. Пара во время прогулки по городу нашла сумку с кошельком. В нем были и банковские карточки с пин-кодами.
"Женщина сняла деньги с карточек в почтовом отделении, потом отправилась в магазин за покупками", - рассказали в милиции. В какой-то момент пара попала в объектив видеокамеры.
Вскоре женщина сама пришла в милицию. Сумка и кошелек возвращены владельцу. Обстоятельства устанавливаются.-0-
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