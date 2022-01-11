Со двора жителя Дятловского района украли двигатель весом 300 кг

11 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Со двора жителя Дятловского района вынесли двигатель от грузовика весом почти 300 кг. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Житель горпоселка Новоельня хранил во дворе двигатель от грузовика ГАЗ-66. На выходные мужчина уезжал, а когда вернулся, то обнаружил, что во дворе кто-то побывал. Неизвестный похитил мотор весом 275 килограмм и стоимостью около Br1,5 тыс.

Сообщение о краже поступило в Дятловский РОВД. На месте происшествия правоохранители изъяли следы, которые помогут установить личность подозреваемого. По факту кражи возбуждено уголовное дело.-0-