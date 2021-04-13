Со счета пенсионера из Гродно похитили более Br11 тыс.

13 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. У пенсионера из Гродно неизвестные похитили со счета более Br11 тыс. Информация об этом размещена в официальном Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.
Вечером 9 апреля 59-летнему мужчине позвонили в мессенджер. Звонивший представился сотрудником отдела безопасности банка. По словам собеседника, кто-то с помощью карт-счета пенсионера пытался взять кредит.
"Для сохранности денег мужчине предложили заблокировать карту и изменить пароль интернет-банкинга. Он согласился и подтвердил всю необходимую информацию. Через некоторое время мужчина обнаружил, что с его счета похищено более Br11 тыс.", - рассказали в СК.
Гродненский межрайонный отдел СК возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК.-0-