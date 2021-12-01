Со склада сельхозпредприятия в Могилевском районе похитили почти 600 кг комбикорма

1 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе со склада сельхозпредприятия похитили почти 600 кг комбикорма. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская.

"В сельскохозяйственном предприятии Могилевского района произошла кража: из складского помещения неизвестные похитили более двух десятков мешков с комбикормом. Руководство предприятия обратилось в Могилевский РОВД. Для установления всех обстоятельств преступления на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа с участием специалиста Могилевского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, - рассказала Ирина Рачковская. - Во время осмотра было установлено, что, несмотря на ограждение и охрану, злоумышленникам удалось ночью проникнуть на склад и унести 23 мешка по 25 кг комбикорма в каждом".

На месте происшествия эксперт обнаружил и изъял следы обуви и транспортного средства. Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали двоих мужчин, которые могли быть причастны к краже, - 21-летнего могилевчанина и 32-летнего сельчанина. Следствие установило, что похищенное они вывезли на легковом автомобиле.

Фото ГКСЭ

"Для проведения сравнительного исследования в Могилевский межрайонный отдел ГКСЭ было направлено колесо автомобиля Chevrolet, принадлежащего 21-летнему гражданину. По результатам судебной трасологической экспертизы установлено совпадение изъятого на месте происшествия следа транспортного средства с протектором шины представленного колеса", - отметила Ирина Рачковская.

Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. Результаты экспертизы приобщены к материалам уголовного дела. Похищенный комбикорм изъят.-0-