Собака в летнем кафе Гродно укусила 7-летнюю девочку

3 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Милиция в Гродно проводит проверку по факту нападения собаки на 7-летнюю девочку. Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и общественных связей Октябрьского РОВД Гродно.

Инцидент произошел 2 июня в спальном районе Ольшанка. Мама отпустила ребенка в ларек за квасом. Вскоре 7-летняя девочка вернулась и рассказала, что ее за локоть укусила собака.

"За столиком летнего кафе сидел 31-летний мужчина. Его собака была на поводке и в матерчатом наморднике. Девочка проходила мимо, не приближалась к животному, не пыталась его погладить, однако собака внезапно укусила ребенка", - рассказали в милиции. Хозяин пса поспешил скрыться. Один из очевидцев произошедшего сообщил об инциденте правоохранителям и сам проследовал за мужчиной.

Как выяснилось позже, владелец собаки в начале 2019 года был оштрафован за нарушение правил содержания домашних животных.

Девочка пройдет курс лечения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит тяжесть причиненных повреждений.-0-