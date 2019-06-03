Собака в летнем кафе Гродно укусила 7-летнюю девочку

3 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Милиция в Гродно проводит проверку по факту нападения собаки на 7-летнюю девочку. Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и общественных связей Октябрьского РОВД Гродно.
Инцидент произошел 2 июня в спальном районе Ольшанка. Мама отпустила ребенка в ларек за квасом. Вскоре 7-летняя девочка вернулась и рассказала, что ее за локоть укусила собака.
"За столиком летнего кафе сидел 31-летний мужчина. Его собака была на поводке и в матерчатом наморднике. Девочка проходила мимо, не приближалась к животному, не пыталась его погладить, однако собака внезапно укусила ребенка", - рассказали в милиции. Хозяин пса поспешил скрыться. Один из очевидцев произошедшего сообщил об инциденте правоохранителям и сам проследовал за мужчиной.
Как выяснилось позже, владелец собаки в начале 2019 года был оштрафован за нарушение правил содержания домашних животных.
Девочка пройдет курс лечения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит тяжесть причиненных повреждений.-0-
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