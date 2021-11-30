30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Собутыльники убили жителя Солигорска в собственной квартире. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"Утром 29 мая в гости к 54-летнему жителю Солигорска пришел друг, но живым товарища он уже не застал. Тело мужчины в одежде находилось в ванне, а из крана текла вода. Погибший был избит, в квартире больше никого не было, - рассказали в УСК. - Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть мужчины. В квартире было чисто, будто кто-то накануне убрался. Разбросанных предметов в кухне, явных пятен и следов крови не было. Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина. В ходе расследования уголовного дела и проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий были установлены обстоятельства совершения преступления".

Фото управления ГКСЭ по Минской области

Накануне, вечером 28 мая, погибший дома распивал спиртное с 31-летней знакомой. Чуть позже к ним присоединился и сожитель женщины, 42-летний местный житель. Алкоголь закончился, и гость стал требовать у хозяина квартиры денег на спиртное. Когда тот отказался дать банковскую платежную карту, обвиняемый жестоко избил мужчину по голове, туловищу, рукам и ногам, требуя карточку. После этого повел его в ванную, где, удерживая голову мужчины под водой из крана, выпытывал пин-код.

В это же время гостья искала карточку. Ее сожитель, не добившись желаемого, ударил в голову хозяина квартиры. Мужчина упал в ванну, обвиняемый начал его душить. В это время женщина вернулась и сообщила, что карточку так и не нашла, поэтому сожители решили похитить вещи из квартиры - пару женских халатов, продукты питания на общую сумму Br65. Уходя, обвиняемый открыл кран в ванной, чтобы инсценировать обстоятельства смерти погибшего, после чего пара скрылась.

Государственные медицинские судебные эксперты позже установят, что мужчина скончался в результате сочетанной травмы головы, шеи, туловища и конечностей, сопровождавшейся переломами костей скелета, разрывами внутренних органов.

Следователем допрошены обвиняемые и свидетели, проведены проверки показаний на месте, обыски по месту жительства и очные ставки, осмотрены записи камер видеонаблюдения из магазина. К материалам уголовного дела приобщены заключения экспертных исследований, проведенных специалистами управления ГКСЭ по Минской области. Согласно сведениям из банка, остаток на карт-счете, банковскую карту к которому так и не нашли обвиняемые, в день совершения преступления составлял всего 7 копеек.

Преступные действия обвиняемых квалифицированы по ч.3 ст.207 (разбой, совершенный группой лиц с причинением тяжкого телесного повреждения) и по ч.2 ст.205 (кража, совершенная повторно, группой лиц с проникновением в жилище) Уголовного кодекса. Преступные действия мужчины также квалифицированы по п.п. 6,12 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем) Уголовного кодекса. Оба ранее к уголовной ответственности не привлекались. Женщина нигде не работала, мужчина был трудоустроен слесарем.

Уголовное дело изучено прокурором и передано для рассмотрения в суд.-0-