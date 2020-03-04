Солдат получил травму на Брестском полигоне

Фото из архива
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Брестский во время мероприятий боевой подготовки военнослужащий срочной службы получил травму кисти при подготовке к применению взрывоопасного предмета, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.
Сейчас парню оказывают медицинскую помощь. "За военнослужащим вылетел вертолет, который доставит его в Минск. Также выехал реанимобиль, который привезет его в Главный военный клинический медицинский центр", - проинформировали в ведомстве.
Жизни военнослужащего ничто не угрожает. В произошедшем разбирается комиссия Министерства обороны.-0-