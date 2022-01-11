Солдат-срочник получил 3 месяца ареста за участие в беспорядках в августе 2020-го

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащий, проходящий срочную службу, получил 3 месяца ареста на гауптвахте за нарушение общественного порядка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Обвиняемому инкриминировано активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятия.

Как установлено во время суда, срочник с 10 по 11 августа 2020 года на проспекте Победителей в Минске участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях, выходил на проезжую часть дороги. На законные требования сотрудников органов внутренних дел прекратить противоправные действия он не реагировал.

В результате было блокировано движение автомобилей, что привело среди прочего к сбою в работе общественного транспорта.

Одним из доказательств виновности обвиняемого послужили фотографии, которые он разместил на своей странице в социальной сети.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Заводского района Минска вынес обвинительный приговор: 3 месяца ареста с отбыванием на гауптвахте военной комендатуры.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-