Солигорчанин нашел чужую карточку и решил испытать удачу в игровом клубе

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Солигорска нашел чужую карточку и решил испытать удачу в игровом клубе. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Подозреваемый нашел на улице банковскую платежную карту, направился с ней в игровой клуб, где проиграл денежные средства держателя карты. Вскоре после того как потерпевший обнаружил утерю и хищение средств, он обратился в милицию. Установить личность подозреваемого не составило труда - игровые заведения, согласно предъявляемым к ним требованиям, имеют системы видеонаблюдения", - пояснили в группе по противодействию киберпреступности Солигорского РОВД.

В отношении 34-летнего жителя города Солигорска было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 УК "Хищение имущества путем изменения информации, обрабатываемой в компьютерной системе, хранящейся на машинных носителях или передаваемой по сетям передачи данных, либо путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации".

Правоохранители напоминают, если вы утеряли свою банковскую платежную карту или не знаете, где и у кого она находится - немедленно звоните в банк. Специалисты заблокируют вашу карточку и подскажут, что и как нужно сделать дальше. Найденную банковскую платежную карту необходимо вернуть в банк или в правоохранительные органы.-0-