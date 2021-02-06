Солигорчанин приговорен к 3 годам лишения свободы за насилие в отношении правоохранителя

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Солигорска приговорен к 3 годам лишения свободы за насилие в отношении правоохранителя. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"15 ноября 2020 года 30-летний солигорчанин был задержан сотрудниками милиции за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Игнорируя неоднократные предупреждения о противоправности его действий, он отказался добровольно проследовать с сотрудниками милиции для дальнейшего разбирательства, а при задержании умышленно причинил телесные повреждения одному из правоохранителей", - рассказали в МВД.

За нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий он был привлечен к административной ответственности и арестован. Его действия были квалифицированы по ч.2 ст.363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок, сопряженное с применением насилия) УК.

"Состоялось судебное заседание - гражданин признан виновным в инкриминируемом ему деянии. Назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд также обязал выплатить Br2 тыс. компенсации морального вреда сотруднику милиции, который намерен потратить сумму на благотворительность", - добавили в ведомстве.-0-