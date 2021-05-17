17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорчанин стал жертвой фишингового сайта интернет-банкинга - похищено более Br2 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Заявление о хищении средств с банковской платежной карты от 46-летнего солигорчанина поступило в РОВД 10 мая. С разрешения потерпевшего его дочь пользовалась интернет-банкингом, осуществляя вход в систему путем поиска сайта через поисковую систему. 9 мая она не заметила, что осуществила вход не в банкинг, а на фишинговый сайт, имитирующий интерфейс интернет-банкинга. В течение 5 минут со счета было похищено более Br2 тыс., а вскоре фишинговый сайт был заблокирован", - рассказали в УВД.

По факту хищения средств 10 мая было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.212 УК. Ведется следствие.

"При переходе на сайт нужно проверять адресную строку. Оптимально просто сохранять адреса банков, госорганов, интернет-магазинов и других онлайн-сервисов в закладках. Допустимо вводить адрес вручную, но необходимо быть внимательным - ошибка даже в одном символе может привести на фишинговый сайт-двойник. Адресную строку браузера необходимо проверять всегда. Иногда можно попасть на фальшивый сайт даже при переходе с одной страницы известного вам портала на другую. Если вы собираетесь вводить персональную информацию или платежные сведения, совершить покупку через сайт, то перед его адресом обязательно должны стоять https и значок закрытого замка. Буква "s" и закрытый замок означают, что соединение защищено: когда вы вводите на сайте данные, они автоматически шифруются и не могут быть кем-либо перехвачены", - отметили правоохранители.

Следует обращать внимание на дизайн. "Даже если вы не заметили лишнюю букву в адресе, а злоумышленниками имитировано защищенное соединение, изъян дизайна сайта должен броситься в глаза. Злоумышленники копируют сайты с простой целью - собрать конфиденциальные данные. Поэтому в большинстве случаев явные признаки фальшивки будут присутствовать. Но только на дизайн ориентироваться нельзя - копия может быть достаточно точной. Фишинговый сайт - поддельный ресурс, имитация реального легитимного сервиса, на котором пользователю предлагают ввести конфиденциальные данные, например, дающие возможность списать деньги с банковской карты или получить доступ к деньгам в интернет-банкинге", - добавили в УВД.-0-