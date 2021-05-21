Солигорчанин убил соседку и инсценировал ее самоубийство: расследование завершено

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Минской области завершило расследование уголовного дела об убийстве женщины с особой жестокостью, а также о кражах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по региону Елену Крупенину.

Установлено, что 19 декабря прошлого года в Солигорске 46-летний мужчина и его 52-летняя соседка распивали спиртное. Возникла ссора - мужчина нанес женщине удары, в том числе ножом, в голову, шею, грудную клетку. Жительница Солигорска скончалась на месте происшествия от множественных колото-резаных ранений.

В этот же день мужчина взял из квартиры погибшей более Br300. Выявлен и еще один факт кражи пятилетней давности: в 2016 году солигорчанин похитил Br400 из сумочки еще одной своей соседки.

Допрошены обвиняемые, свидетели. Осмотрено место происшествия, изъяты ножи. К материалам дела приобщены заключения экспертов. Действия обвиняемого квалифицированы как убийство с особой жестокостью и кража.

Первоначально фигурант выдвинул версию, будто пришел в гости к соседке, а она уже была мертва. Он положил в ее руку нож и решил все представить как самоубийство. Это он сообщил и в службу "102". При проверке показаний на месте обвиняемый пояснил: для инсценировки самоубийства вытирал нож тряпкой и вкладывал его в руку потерпевшей.

Ранее мужчина уже был неоднократно судим, в том числе за причинение тяжкого телесного повреждения своей сожительнице. Он был условно-досрочно освобожден всего за несколько месяцев до убийства соседки, однако должных выводов не сделал и вновь совершил преступление, на этот раз особо тяжкое. Обвиняемый заключен под стражу.-0-