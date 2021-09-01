Солигорчанин задержан за призывы к насилию и оскорбление Президента

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За призывы к насилию и оскорбление Президента Беларуси задержан 36-летний парикмахер из Солигорска. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Осенью 2020 года уроженец Солигорска развернул в сети масштабную деструктивную деятельность против представителей власти. В тематических чатах он оскорблял главу государства и работников правоохранительных органов. В постах мужчины содержались призывы к насилию над милиционерами и радикализации действий участников несанкционированных массовых мероприятий", - рассказали в МВД.

Следователи признали задержанного подозреваемым по ранее возбужденному уголовному делу за оскорбление сотрудника органа внутренних дел. В ходе расследования действиям фигуранта будет дана правовая оценка по всем эпизодам преступной деятельности.-0-