Солигорчанка хотела привлечь внимание бывшего: выдумала преступление и заявила в милицию

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорчанка, пытаясь вернуть внимание бывшего парня, сделала ложное заявление о совершении в отношении нее преступления. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"7 января в отношении 16-летней солигорчанки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.400 (заведомо ложный донос) УК. 20 декабря 2020 года девушка сообщила, что в отношении нее совершен грабеж, однако в дальнейшем было установлено, что преступления на самом деле не совершалось. Причиной заведомо ложного сообщения стало расставание с возлюбленным", - рассказали в УВД.

Девушка заявила, что около 18.00 двое неизвестных мужчин открыто с применением насилия похитили ее сумочку с имуществом. Они перегородили ей дорогу в парке, один из них ударил, а второй забрал ее сумочку. На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа, наряды милиции обследовали территорию города в поисках злоумышленников. Оперативники изучили записи систем видеонаблюдения, предполагаемые маршруты следования потерпевшей и вероятных злоумышленников.

Вскоре под давлением неопровержимых фактов девушка призналась: историю с грабежом выдумала. В действительности она повздорила с возлюбленным - произошла ссора и парень предложил расстаться. Чтобы привлечь его внимание, девушка придумала историю о хищении сумочки. Для придания правдоподобности она, подходя к общежитию, спрятала сумочку под курткой и только после этого вошла в здание. Затем взяла мобильный телефон у знакомого и позвонила бросившему ее парню. Поскольку девушка понимала, что для правдоподобности ей необходимо обратиться в милицию, то сообщила о якобы совершенном в отношении ее преступлении. Ожидая прибытия для разбирательства сотрудников милиции, она решила перестраховаться и выбросила сумочку в мусорный контейнер.

Уголовная ответственность по ст. 400 УК наступает с 16 лет. Заведомо ложный донос о совершении преступления наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.-0-