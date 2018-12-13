Соломенный замок сгорел в Ивьевском районе

13 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Замок из соломы сожгли хулиганы в Ивьевском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Декоративная фигура в виде замка, составленная из 13 рулонов соломы, стояла у деревни Рассальщина. "Подожженный замок сгорел в считанные минуты. Сумма ущерба превысила Br350", - рассказали в милиции.
Поджигателей установили - ими оказались двое молодых людей 1998 и 1999 годов рождения. Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".-0-
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