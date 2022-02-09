"Сомнительное качество": в Минском районе выявили 2,5 т мяса без документов

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе правоохранители остановили автомобиль, в котором везли 2500 кг мяса без документов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Сотрудниками ОБЭП Минского РУВД совместно с ГАИ Минского РУВД проводилась отработка автомобильных дорог на предмет выявления перевозки контрафактных продуктов питания. В результате был установлен факт транспортировки мясной продукции без документов, подтверждающих качество и безопасность, - рассказали в УВД. - При осмотре транспортного средства обнаружено 2500 кг мясной продукции. По словам водителя, он вез товар из Лидского района в Минский для продажи по просьбе жительницы пристоличья, которая торгует мясной продукцией".

Фото УВД Минского облисполкома

При проверке установлены нарушения ветеринарно-санитарных, зоотехнических, зоогигиенических требований и процедур при транспортировке мясной продукции.

Для дачи правовой оценки материалы направлены в Минскую районную ветеринарную станцию.-0-