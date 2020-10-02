Фото ТРК "Могилев"
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщение о минировании двух зданий в Могилеве не подтвердилось. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.
Сегодня утром в правоохранительные органы поступило анонимное электронное сообщение о том, что в зданиях экономического суда Могилевской области и Могилевского государственного политехнического колледжа заложены взрывные устройства.
На места выбыли все экстренные службы, приняты необходимые меры безопасности. Саперно-пиротехнические группы обследовали здания, взрывных устройств не обнаружено. Автор ложного послания устанавливается.-0-
Фото ТРК "Могилев"