Сообщение о минировании Минского завода шестерен не подтвердилось - ГУВД

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщение о минировании Минского завода шестерен не подтвердилось. Такая информация размещена в Telegram-канале ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Ранее сообщалось о поступившей в милицию информации о минировании Минского завода шестерен. "Саперно-пиротехнические группы обследовали указанный объект и прилегающую территорию, взрывных устройств не обнаружено. Сотрудники милиции проводят необходимые мероприятия по установлению личности автора сообщения", - говорится в сообщении.

Правоохранители напомнили, что заведомо ложное сообщение об опасности - уголовно наказуемое деяние. "Еще раз приносим извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности. Благодарим за проявленное терпение и понимание", - добавили в ГУВД.-0-