Сообщение о минировании нескольких торговых центров в Минске не подтвердилось

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная милиция проверила сообщение о минировании нескольких торговых центров в Минске - информация об опасности не подтвердилась, передает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал ГУВД Мингорисполкома.

"Ранее мы сообщали о поступившем в торговый центр сообщении о минировании еще нескольких торговых центров. Саперно-пиротехнические группы обследовали указанные объекты и прилегающие территории, взрывных устройств не обнаружено", - сказано в тексте.

Сотрудники милиции устанавливают автора сообщения.

Правоохранители напомнили, что заведомо ложное информирование об опасности - уголовно-наказуемое деяние.-0-