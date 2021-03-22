Сообщение о минировании столичного предприятия не подтвердилось

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщение о минировании предприятия ОАО "Крион" не подтвердилось. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Как сообщалось, сегодня около 6.00 на почту предприятия поступило электронное сообщение о заложенном взрывном устройстве. Саперно-пиротехнические группы обследовали объект и прилегающую территорию, взрывных устройств не обнаружено.

Сотрудники милиции проводят необходимые мероприятия по установлению личности автора сообщения. "Напоминаем, что заведомо ложное сообщение об опасности - уголовно-наказуемое деяние, - отметили в ГУВД. - Еще раз приносим извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности. Благодарим за проявленное терпение и понимание".-0-