Сообщение о минировании ТЦ "Дана Молл" в Минске не подтвердилось

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщение о минировании торгового центра "Дана Молл" не подтвердилось. Такая информация размещена в Telegram-канале ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

"Саперно-пиротехнические группы обследовали указанный объект и прилегающую территорию, взрывных устройств не обнаружено. Сотрудники милиции выясняют, кто автор сообщения", - отметили в ГУВД.

Правоохранители напомнили: заведомо ложное сообщение об опасности - уголовно-наказуемое деяние.

"Еще раз приносим извинения за доставленные неудобства, связанные с принятыми мерами безопасности. Благодарим за проявленное терпение и понимание", - добавили в ведомстве.-0-