Сообщение о планируемом теракте на самолете Lufthansa не подтвердилось

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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщение о планируемом теракте на самолете авиакомпании Lufthansa не подтвердилось, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Национального аэропорта Минск.
"На данный момент все необходимые мероприятия по досмотру пассажиров, багажа и воздушного судна завершены. Сообщение о теракте, поступившее ранее на электронную почту аэропорта, не подтвердилось. Борт готовится к вылету, производится загрузка багажа, объявлена посадка на рейс LH1487 авиакомпании Lufthansa Минск - Франкфурт", - рассказали в пресс-службе.
Самолет Lufthansa вылетел во Франкфурт. Фактический взлет выполнен в 16.22.
Национальный аэропорт Минск работает в штатном режиме.-0-