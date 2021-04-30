30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщение о заминировании филиала Беларусбанка на пр.Дзержинского в Минске не подтвердилось. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Как сообщалось, сегодня в 14.30 в банк позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о заложенном взрывном устройстве в филиале банка.

"Саперно-пиротехнические группы обследовали указанный объект и прилегающую территорию, взрывных устройств не обнаружено. Сотрудники милиции проводят необходимые мероприятия по установлению личности, звонившего в банк", - рассказали в ГУВД.

Правоохранители напомнили, что заведомо ложное сообщение об опасности - уголовно наказуемое деяние. "Еще раз приносим извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности. Благодарим за проявленное терпение и понимание", - добавили в ГУВД.-0-