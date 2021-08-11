11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщения еще нескольких чатов и каналов Telegram признаны экстремистскими материалами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру.

Органами прокуратуры проанализированы информационные сообщения, размещенные в чатах и каналах мессенджера Telegram "БДУ 97%", "Полоцк Новополоцк Страна Для Жизни Чат Свободу Сергею Тихановскому", "ВОЛА^", а также интернет-странице социальной сети "ВКонтакте", зарегистрированной под данными "Алексей Жовнер".

Установлено, что в них содержались призывы к массовым беспорядкам и хулиганским действиям, актам вандализма, воспрепятствованию законной деятельности государственных органов и их дискредитации, применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также информация оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь.

В связи с этим на основании закона "О противодействии экстремизму" органы прокуратуры подготовили и направили в суды заявления о признании информационной продукции этих ресурсов экстремистскими материалами.

"Судами удовлетворены заявления прокуроров в полном объеме и допущены немедленные исполнения решений, копии которых направлены в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории Беларуси", - отметили в надзорном ведомстве.-0-