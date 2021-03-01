Сообщения о минировании школы и гимназии в Гомеле оказались ложными

1 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Информация о минировании школы и гимназии в Гомеле оказалась ложной, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

На электронные адреса средней школы №67 и гимназии №10 поступили письма о минировании. Информация об этом была передана в оперативно-дежурную службу Центрального РОВД Гомеля вечером 28 февраля.

Наряды ОВД и другие экстренные службы работали по названным адресам. Для безопасности были оцеплены здания и близлежащие территории.

Специалисты саперно-пиротехнической группы войсковой части 5525 внутренних войск МВД проверили помещения учреждений образования. Взрывных устройств не обнаружено.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома