Соседка украла у минчанки золотые украшения на Br2 тыс.

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отделения уголовного розыска Октябрьского РУВД Минска задержали 46-летнюю жительницу Брестской области, которая похитила ювелирные изделия у своей соседки. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

История произошла в столице. Как выяснилось, потерпевшая легла в больницу и на время своего отсутствия попросила женщину из соседнего подъезда выгуливать собаку. Злоумышленница воспользовалась ситуацией и украла золотые украшения.

Пропажу сережек с бриллиантами, золотой цепочки и трех колец потерпевшая обнаружила, когда вернулась из больницы. Тогда она и обратилась к правоохранителям. Во время допроса выяснилось, что похищенное фигурантка сдала в ломбард. Как она пояснила, деньги нужны были на лечение матери. Сумма ущерба - Br2 тыс.

Материалы проверки переданы в Октябрьский (Минска) РОСК, где действиям женщины дана правовая оценка.-0-