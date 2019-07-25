25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сошедшая с рельсов на перегоне Орша-Витебск аварийная цистерна полностью опорожнена, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

"Самый сложный этап завершен. В 19.15 аварийная цистерна полностью опорожнена, поставлена на колесные пары", - отметили в министерстве. Ее отправка ее с места происшествия намечена после отбуксировки всех сошедших с рельсов цистерн.

Как сообщалось, вечером 24 июля в МЧС поступило сообщение о сходе с рельсов 15 цистерн грузового поезда (всего 68 цистерн в составе, в том числе 39 цистерн с газом, 1 вагон с древесиной, 28 порожних полувагонов) на участке Витебск - Орша вблизи деревни Замосточье. В одной из цистерн была обнаружена утечка пропана. По состоянию на 8.00 25 июля, утечка была ликвидирована.-0-