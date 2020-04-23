Соскучился по любимой: поляк на велосипеде пытался незаконно попасть в Беларусь

23 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Польши пытался незаконно попасть к девушке в Беларусь, его задержали. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Гродненской пограничной группы Надежда Масевич.

Гродненские пограничники 22 апреля получили информацию от польских коллег о возможном нарушении границы. При проверке контрольно-следовой полосы были обнаружены следы велосипеда, ведущие в Беларусь.

"Велосипедист далеко не уехал. Служебная собака быстро стала на след и вывела пограничников к нарушителю. Им оказался 36-летний гражданин Польши", - рассказала Надежда Масевич. Он не скрывал намерения незаконно попасть в Беларусь. Мотивом, по словам нарушителя, стала любовь к жительнице Гродно. Мужчина собрался в путь сразу же после того, как в Польше ослабили требования к самоизоляции и разрешили посещать леса. Взяв рюкзак, маску и велосипед, мужчина отправился к границе.

Нарушитель привлечен к административной ответственности за незаконное пересечение границы и нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан. Ему вынесено предупреждение с запретом въезда в Беларусь на 6 месяцев. В этот же день мужчину передали польской стороне.-0-