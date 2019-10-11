11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние двоих пострадавших в ДТП под Калугой стабильно тяжелое, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минздрава Беларуси Юлия Бородун.

"По данным на 11 октября, в Калужской областной клинической больнице находятся трое пострадавших белорусов, один из них - в отделении травматологии. Еще двое с более тяжелыми травмами, состояние которых стабильно тяжелое, - в реанимационном отделении, - сказала Юлия Бородун. - Как только состояние белорусских граждан будет стабилизировано, будет решаться вопрос о их транспортировке в Беларусь".

После аварии в больницу поступили пять граждан Беларуси. Двоих после осмотра отпустили на амбулаторное лечение.

ДТП произошло 10 октября в 16.20 на 202-м км автодороги М3 Украина в Бабынинском районе. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь со стороны Брянска в Москву, при развороте столкнулся с автомобилем Scania, который ехал в попутном направлении. После этого микроавтобус вылетел в кювет.-0-