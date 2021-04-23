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23 апреля 2021, 16:32

Состояние пострадавшего в Лунинецком районе подростка оценивают как тяжелое

Фото Брестского областного управления МЧС
Фото Брестского областного управления МЧС

23 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Лунинецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту получения 17-летним школьником ожогов, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Как сообщалось, несчастный случай произошел сегодня в агрогородке Полесский. По предварительной информации, подросток в заброшенном здании облил себя неизвестной жидкостью и поджег. Услышав его крики, односельчане пришли ему на помощь, вызвали скорую медицинскую помощь.

"Юноша находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как тяжелое, - сказал Дмитрий Иванюк. - Выясняются причины поступка парня. Назначена судебно-медицинская экспертиза".-0-

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