Состояние пострадавшего в Лунинецком районе подростка оценивают как тяжелое

Фото Брестского областного управления МЧС
23 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Лунинецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту получения 17-летним школьником ожогов, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Как сообщалось, несчастный случай произошел сегодня в агрогородке Полесский. По предварительной информации, подросток в заброшенном здании облил себя неизвестной жидкостью и поджег. Услышав его крики, односельчане пришли ему на помощь, вызвали скорую медицинскую помощь.
"Юноша находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как тяжелое, - сказал Дмитрий Иванюк. - Выясняются причины поступка парня. Назначена судебно-медицинская экспертиза".-0-