Состояние рабочего, которого извлекли из котлована в Минске, оценивается как средней степени тяжести

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ️Состояние рабочего, которого извлекли из котлована в Минске, оценивается как средней степени тяжести, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"Сейчас он госпитализирован в одно из отделений БСМП. У мужчины сочетанная травма: ЧМТ легкой степени, синдром позиционного сдавления, травма грудной клетки", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, 28 ноября в 15.12 на номер 101 от старшего врача оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что в котловане на стройке по улице Маяковского песком засыпало человека.

Мужчина 1978 года рождения был извлечен из котлована работниками строительной компании до прибытия подразделений МЧС. Его осматривала бригада скорой медицинской помощи. Пострадавшего госпитализировали.

По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что засыпало не одного, а двоих. Работники МЧС проводили работы по извлечению второго мужчины,но, к сожалению, спасти его не удалось.-0-