Сотрудник медучреждения в Браславе проиграл деньги пациента на ставках в интернете

31 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Браславским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о присвоении имущества в крупном размере, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Выяснилось, что 34-летний сотрудник медицинского учреждения с июня по июль 2019 года присвоил $4,1 тыс. пациента. Мужчина поступил на лечение в учреждение здравоохранения и забрал с собой из дома накопленные деньги. В больнице он сдал их на хранение материально ответственному лицу. После лечения ему вернули лишь часть суммы. По данным следствия, подозреваемый проиграл деньги, делая ставки в интернете.

В отношении медработника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 211 УК (присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в крупном размере). Мужчина задержан.-0-