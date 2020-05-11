Сотрудник межрайотдела Департамента госинспекции труда в Витебске незаконно составил протоколы

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудник межрайонного отдела Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты составил заведомо незаконные процессуальные документы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Витебской области.

Нарушения выявлены при прокурорской проверке. Выяснилось, что сотрудник межрайотдела 13 декабря 2019 года на рабочем месте составил в отношении директора одной из сельхозорганизаций заведомо незаконный протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.9.19 КоАП (нарушение нанимателем или его уполномоченным должностным лицом порядка и сроков выплаты заработной платы), а также протоколы разъяснения прав и обязанностей и его опроса. В связи с этим руководитель ОАО получил штраф 2 БВ (1 БВ - Br27), а его правам и законным интересам причинен существенный вред.

В тот же день этот же сотрудник составил заведомо незаконные процессуальные документы по ч.1 ст.9.19 КоАП, но уже в отношении предприятия АПК. Штраф составил 10 БВ.

По результатам проверки прокурор Сенненского района Игорь Лисовский возбудил в отношении должностного лица уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями. Оно направлено в районный отдел Следственного комитета. Одновременно начальнику Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты внесено представление. Два человека привлечены к дисциплинарной ответственности.

Надзор за административным процессом будет продолжен.-0-