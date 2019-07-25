Сотрудник Новополоцкого отдела Департамента охраны подозревается в нелегальном наркообороте

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное управление собственной безопасности МВД выявило сотрудника Новополоцкого отдела Департамента охраны, подозреваемого в нелегальном наркообороте. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В результате обысков в квартире подозреваемого и его знакомого оперативники нашли более 30 грамм наркотика. "Установлено, что 34-летний капитан милиции купил в интернет-магазине семена конопли и вырастил из них в квартире знакомого не менее трех кустов. В последующем из зелья офицер приготовил марихуану", - проинформировала Ольга Чемоданова.

По результатам медицинских анализов в организме милиционера также были обнаружены следы запрещенного средства. По словам задержанного, он хранил каннабис для собственного потребления.

"В отношении офицера возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Проверяется причастность подследственного к преступлениям, связанным со сбытом наркотиков", - добавила Ольга Чемоданова.

Она подчеркнула, что МВД регулярно проводит оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение, выявление, пресечение и предупреждение правонарушений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел.-0-