Сотрудник ОМОНа подал в суд на Nexta и выиграл дело

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудник минского ОМОНа подал в суд на Telegram-канал Nexta и выиграл дело. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"В июле Telegram-канал Nexta сообщил, что сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома Алексей Ковалев фигурирует в компрометирующем видеоролике, где офицер якобы запечатлен с проститутками. Информация оказалась недостоверной, и сотрудник, честь и достоинство которого были опорочены, обратился в суд. Правовую поддержку ему оказали оперативники подразделения собственной безопасности МВД", - рассказала Ольга Чемоданова.

Выяснилось, что на фотоснимках, прикрепленных к компрометирующему посту, изображен не Алексей Ковалев, а другой мужчина, не имеющий визуального сходства с ним.

10 сентября суд Минского района вынес решение об удовлетворении иска. Администратор канала должен уплатить в пользу сотрудника ОМОНа компенсацию за моральный вред в размере Br2,5 тыс., а также опровергнуть недостоверную информацию. Истец планирует направить деньги на благотворительность.-0-