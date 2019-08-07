Сотрудник Оршанского лесхоза получил $1,5 тыс. за махинацию с пиломатериалами

7 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудник Оршанского лесхоза получил крупную взятку за махинацию с пиломатериалами, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Занимая ответственную должность, мужчина воспользовался служебным положением и дал своим подчиненным незаконные указания на отпуск пиломатериалов более высокого качества для индивидуального предпринимателя, который приобрел в лесохозяйственном учреждении через торги на бирже продукцию низкого сорта. За махинацию он получил от клиента в несколько приемов $1,5 тыс.

Суд признал фигуранта виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.430 (получение взятки) УК. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2,5 года без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также на пять лет он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Приговор вступил в законную силу.-0-