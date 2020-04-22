Сотрудник отдела ГАИ Слуцкого РОВД спас жизнь девочке

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Гацук Слуцкого района сотрудник ГАИ спас жизнь девочке, вовремя оказав первую помощь, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"Старший инспектор ДПС Слуцкого РОВД Дмитрий Семибратов прибыл на вызов о нарушении правил парковки автомобиля, чтобы разобраться со спорившими между собой автолюбителями. Он заметил толпу людей у подъезда дома неподалеку от парковки. Попросив спорящих автолюбителей оставаться месте, майор милиции подошел к гражданам и увидел, что на земле у подъезда лежит 11-летняя девочка, не подававшая признаков жизни. По сбивчивым объяснениям местных жителей и по синеющим лицу и рукам девочки милиционер понял, что она чем-то подавилась и не может дышать", - рассказали в УВД обстоятельства происшествия.

Дмитрий Семибратов отреагировал быстро: поднял ребенка, обхватил его руками сзади в области солнечного сплетения и резко нажал. Изо рта девочки выпала пластина для выравнивания зубов и кусочек сдобы, которую, судя по всему, она ела по пути домой. Девочка начала дышать, лицо порозовело. В скором времени ребенок пришел в себя.

После этого инспектор вернулся к спорщикам у стоянки, чтобы закончить разбирательство. О его поступке стало известно только при просмотре записи видеорегистратора ответственным дежурным по РОВД.

В УВД Миноблисполкома с благодарностью в адрес милиционера обратилась мама девочки. Она отметила важность такого неравнодушия и пожелала спасителю дочери здоровья и успехов в его нелегкой работе.-0-