Сотрудник стеклозавода "Неман" причинил ущерб предприятию более чем на Br140 тыс.

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники Лидской межрайонной финансовой милиции и Комитета госконтроля Гродненской области при проверке ОАО "Стеклозавод "Неман" установили факт причинения предприятию ущерба в особо крупном размере из-за заключения заведомо невыгодного договора поставки продукции, сообщили БЕЛТА в КГК.

Начальник структурного подразделения стеклозавода без согласования с экономическим советом предприятия в 2016 году заключил договор с фирмой, зарегистрированной в Польше, на поставку стекловаты по ценам ниже плановой себестоимости. В соответствии с этим договором с июля 2016 года по май 2017-го "Неман" поставлял польскому субъекту хозяйствования продукцию по заниженной цене. Как результат, предприятию причинен ущерб в размере более Br140 тыс.

По данному факту Лидский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.3 ст.426 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Ведется предварительное расследование.-0-