Сотрудника компании сотовой связи в Гомеле подозревают в краже 28 дорогих телефонов

1 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле промоутера торговой компании подозревают в краже 28 дорогих телефонов, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

В гомельском филиале крупной компании сотовой связи провели инвентаризацию. На двух складах недосчитались 28 смартфонов известного американского бренда общей стоимостью более Br76 тыс. О пропаже заявили в милицию.

Правоохранители установили, что к хищению причастен 23-летний представитель компании-дистрибьютора. Он занимался продвижением продукции, имел доступ на склады и знал расположение камер видеонаблюдения. "По пути со склада гомельчанин регулярно прятал один из выносимых в торговый зал телефонов в так называемой серой зоне, где отсутствовал видеоконтроль. Позже забирал похищенное и продавал с рук по заниженной цене", - рассказали в УВД.

Молодой человек уехал в Россию, как только стало известно о результатах проверки. Однако, узнав об объявлении в розыск и обыске в квартире, сам явился к правоохранителям.

За кражу в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Часть похищенного удалось изъять.-0-